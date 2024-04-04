Россиянам рассказали, как в дальнейшем пищевое отравление может сказаться на организме

Есть вероятность развития синдрома раздраженного кишечника Кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко в разговоре с aif.
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