Статья-размышление писателя-фантаста Всеволода Глуховцева о роли ИИ в политике.Политический ИИ, или кто за стеной?Уважаемые читатели!Предлагаю читателям продолжить упражнения в жанре «работа коллективного разума» или, говоря иначе, «в споре рождается истина».
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