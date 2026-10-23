Председатель Федерации лыжных гонок и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв прокомментировал новый список спортсменов, получивших нейтральный статус для выступления под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нетаньяху заявил,...
- ХЛ За день над регио...
- Экс-командир ВСУ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым