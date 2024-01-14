Звезда «Слова пацана» призналась в страхе получить звездную болезнь

Актриса Анна Пересильд ходила к психологу, чтобы избежать звездной болезни Начинающая российская актриса Анна Пересильд призналась, что настолько боялась получить звездную болезнь, что даже ходила к психологу.
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