Трамп: Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения денег

REUTERS/Elizabeth Frantz Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных в поддержку Украины средств, заявил американский лидер Дональд Трамп, передает CBS News.
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