С фасада дома Гансена на Невском проспекте сбили опасную лепнину. Мойка78 сообщала 16 сентября о падении кусков.
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С фасада дома Гансена на Невском проспекте сбили опасную лепнину. Мойка78 сообщала 16 сентября о падении кусков.