Эндокринолог рассказал о симптомах сахарного диабета

Специалист отметила, что долгое время человек может жить и не ощущать их Врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Мария Худякова рассказала о том, какие симптомы могут указывать на наличие у человека сахарного диабета.
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