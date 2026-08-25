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Федерер о возможном возвращении в тур: «Нет, ни за что. Слишком много препятствий»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 45-летний Роджер Федерер ответил, может ли он вернуться в тур, как Серена Уильямс .

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