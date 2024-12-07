Криптобизнес: Уолл-стрит знакомится с сезоном альткоинов

На прошлой неделе рынок криптовалют показал значительные изменения, особенно для Ethereum. По данным CoinShares, приток средств в фонды ETH за последнюю неделю ноября составил $634 млн, что увеличило общий объем инвестиций в 2024 году до рекордных $2,2 млрд.