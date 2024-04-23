Украина намерена переименовать сотни топонимов из-за связи с РФ

Известия/Тарас Петренко Свыше 300 названий населенных пунктов на Украине намерены изменить из-за связи с Россией, сообщило агентство "РБК-Украина" 22 апреля, со ссылкой на подготовленный Верховной Радой проект закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии