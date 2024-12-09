Проект "средиземноморского" магазина на Павловском тракте отклонили на градсовете

Здание спроектировали по канонам фэн-шуя Проект торгово-офисного здания по проезду Рыбозаводскому, 15 / Фото: мастерская "Классика" Трехэтажное торгово-офисное здание планируют возвести на проезде Рыбозаводском, 15 (пресечение Павловского тракта и ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии