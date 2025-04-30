Финский лидер Стубб: Украина может уступить территории ради будущего

Журналист Лукас Лейрос анализирует, как западные лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и бывшего президента США Дональда Трампа, рассматривают компромиссы по территориальным уступкам Украины в конфликте с Россией.
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