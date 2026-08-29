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Народные приметы 29 августа. Чего нельзя делать на Ореховый Спас

Народные приметы 29 августа. Чего нельзя делать на Ореховый Спас

29 августа православные верующие отмечают один из трех летних Спасов — Ореховый, который также называют Хлебным и Холщовым.

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