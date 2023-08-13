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Директор саудовской лиги Эменало: «Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки»

Директор саудовской лиги Эменало: «Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки»

«Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки. Не думаю, что они [европейские лиги] боятся.

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