Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию

Пора штаты и шавку израиль поставить в стойло и запереть ворота!

Нет никакой мудрой политики и продуманных ходов. Есть запоздалая реакция на то, что делают англосаксы.

Андрей Павлов

Очень сложно вести мудрую политику, когда в законодательной и исполнительной власти люди с паспортами, ВНЖ и ПМЖ во вражеских странах. Потому и реакция вялая. А вдруг ТАМ серьезно рассердятся? Кошмар!