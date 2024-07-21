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Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию

Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию

Делегация лидеров йеменской правящей группировки "Ансар Алла" посетила Москву и провела переговоры. Хуситы, подстрелившие американский флот, приехали с интересным предложением.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пора штаты и шавку израиль поставить в стойло и запереть ворота!
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10 час.
Виктор NVS
Нет никакой мудрой политики и продуманных ходов. Есть запоздалая реакция на то, что делают англосаксы.
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8 час.
Андрей Павлов
Очень сложно вести мудрую политику, когда в законодательной и исполнительной власти люди с паспортами, ВНЖ и ПМЖ во вражеских странах. Потому и реакция вялая. А вдруг ТАМ серьезно рассердятся? Кошмар!
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8 час.

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