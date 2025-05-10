Вчера противник представил новый морской дрон-«дрононосец» для атак по Крыму

Вчера противник представил новый морской дрон-«дрононосец» для атак по КрымуГлавное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) представило новый тип морского беспилотника — «дрононосец», который уже используется для атак в Черном море и Крыму.
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