Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп хочет митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden, что вызвало негативную реакцию демократов, указав, что 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии.
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