Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

Политика как она есть

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп хочет митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden, что вызвало негативную реакцию демократов, указав, что 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии.