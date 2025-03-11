Вендел о неприличном жесте фанатам "Факела": не мог больше терпеть

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел рассказал, что поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун, когда показал неприличный жест фанатам воронежского "Факела", передает пресс-служба клуба.
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