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Вендел о неприличном жесте фанатам "Факела": не мог больше терпеть

Вендел о неприличном жесте фанатам "Факела": не мог больше терпеть

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел рассказал, что поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун, когда показал неприличный жест фанатам воронежского "Факела", передает пресс-служба клуба.

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