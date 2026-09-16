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Контрафронт

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Мексика: 15 сентября в муниципалитете Лолотла был застрелен священник из Санта-Крус в...

Мексика: 15 сентября в муниципалитете Лолотла был застрелен священник из Санта-Крус в Уэхутла-де-Рейес, штат Идальго.

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