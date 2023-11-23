В России предложили увеличить размер шрифта на упаковках продуктов

В России предложили увеличить размер шрифта с ключевой информацией на продуктах. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отправил письмо в адрес главы Минпромторга РФ, сообщает RT.
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