Алонсо может возглавить «Баварию» благодаря Румменигге – у тренера хорошие отношения с руководителем клуба

Член наблюдательного совета мюнхенцев поддерживает хорошие отношения с главным тренером «Байера», который выступал за «Баварию» как игрок с 2014 по 2017 год, написал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside.
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