Боец ВС РФ рассказал, как вывез на мотоцикле 12 раненых в боях за Курахово

ДОНЕЦК, 8 января, ФедералПресс. Военнослужащий штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск поделился историей о том, как ему удалось эвакуировать 12 раненых товарищей с поля боя на мотоцикле.