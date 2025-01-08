Боец ВС РФ рассказал, как вывез на мотоцикле 12 раненых в боях за Курахово

ДОНЕЦК, 8 января, ФедералПресс. Военнослужащий штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск поделился историей о том, как ему удалось эвакуировать 12 раненых товарищей с поля боя на мотоцикле.
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