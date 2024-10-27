Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Лукашенко рассказал, как он посредничает между Украиной и Россией

Лукашенко рассказал, как он посредничает между Украиной и Россией

Политнавигатор Белоруссия и Украина установили «нормальные контакты». Минск может передать Киеву «любой сигнал», а Киев может задать вопросы РФ.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Эк, его &quot;разбирает&quot; ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ...  (что-то же он должен делать, будучи главой Союзного Государства и существующий только благодаря России (живет он &quot;под санкциями&quot; уже много лет...)... БЛАГОДАРЯ РОССИИ ТЫ, ХОРЕК, ЖИВЕШЬ ПОД САНКЦИЯМИ МНОГО ЛЕТ... При этом, не забывая БРАТАТЬСЯ С ХОХЛАМИ...(на всякий случай)...Скорей всего, тебя выкинут (ВВП уже тебя раз спасал, но и  он не всесилен)... НО, ЕСЛИ ТЕБЯ ОТСТАВИТ РОССИЯ, ты будешь петь то, что тебе прикажет &quot;подобравшая&quot; тебя страна. Ни о какой самостийности и речи не будет...
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Действительно Медведев был недоразумением в РФ.Как бы он снова не стал им!
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12 час.
Игорь Кузнецов
Лукашенко мог бы как-то &quot;балансировать&quot; между Россией и Украиной до и в начале СВО, как пример: В декабре 2021 года Лукашенко назвал Зеленского «совершенно случайным человеком в политике». И тогда же он сказал: «Перед началом войны на Донбассе у власти был Саша Турчинов. Бывший комсомольский работник, по вероисповеданию протестант. Я его хорошо знал, и мы с ним встречались тогда. Я его знал еще как человека. Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку». Теперь из этой &quot;заварушки&quot; так просто не выбраться, придётся идти до конца с Россией.
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11 час.

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