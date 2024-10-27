Лукашенко рассказал, как он посредничает между Украиной и Россией

Evgenija Palette Эк, его "разбирает" ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ... (что-то же он должен делать, будучи главой Союзного Государства и существующий только благодаря России (живет он "под санкциями" уже много лет...)... БЛАГОДАРЯ РОССИИ ТЫ, ХОРЕК, ЖИВЕШЬ ПОД САНКЦИЯМИ МНОГО ЛЕТ... При этом, не забывая БРАТАТЬСЯ С ХОХЛАМИ...(на всякий случай)...Скорей всего, тебя выкинут (ВВП уже тебя раз спасал, но и он не всесилен)... НО, ЕСЛИ ТЕБЯ ОТСТАВИТ РОССИЯ, ты будешь петь то, что тебе прикажет "подобравшая" тебя страна. Ни о какой самостийности и речи не будет...

ЕА Евгений Алексеенко Действительно Медведев был недоразумением в РФ.Как бы он снова не стал им!