ВС Украины повредили второй мост через реку Сейм в Курской области

Очередная атака украинских войск на инфраструктуру России произошла на территории Курской области. Согласно информации официального Telegram-канала "Русская весна", украинцы атаковали мост в селе Званное, который был важным объектом российского снабжения на курском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии