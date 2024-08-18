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ВС Украины повредили второй мост через реку Сейм в Курской области

ВС Украины повредили второй мост через реку Сейм в Курской области

Очередная атака украинских войск на инфраструктуру России произошла на территории Курской области. Согласно информации официального Telegram-канала "Русская весна", украинцы атаковали мост в селе Званное, который был важным объектом российского снабжения на курском направлении.

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