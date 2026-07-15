В Подмосковье футбольном турнире предсказали победителя ЧМ-2026

В подмосковной Балашихе провели молодежный турнир, участники которого «предсказали» будущего победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет «360» со ссылкой на главу городского округа Балашиха Сергея Юрова.
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