БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Авдеевка, день 55-й: Русская артиллерия получила большие партии «Краснополей 2М»

Авдеевка, день 55-й: Русская артиллерия получила большие партии «Краснополей 2М»

Враг с ужасом ждет хорошей погоды, когда на его головы обрушится град высокоточных боеприпасов Александр Ситников На фото: гаубица «Акация» во время стрельбы 152-мм артиллерийскими снарядами типа «Краснополь-М2″».

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