Полицейские Югры вручили паспорт гражданина Российской Федерации 18-летнему уроженцу ДНР

Накануне в ОМВД России по Сургутскому району состоялась торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации 18-летнему уроженцу Донецкой Народной республики.

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