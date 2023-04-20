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Коротченко: ни для кого не секрет, что американские СМИ искажают действительность

Коротченко: ни для кого не секрет, что американские СМИ искажают действительность

Американские СМИ, освещая происходящие в Донбассе события, искажают поступающую информацию, искажают действительность таким образом, чтобы продолжать обвинять во всем Россию.

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