Троицкий мост открыли для автомобилистов в день его 122-летия - 31 мая. Движение по переправе запустили после комплексного ремонта, который стартовал 1 апреля.
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Троицкий мост открыли для автомобилистов в день его 122-летия - 31 мая. Движение по переправе запустили после комплексного ремонта, который стартовал 1 апреля.