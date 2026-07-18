Судью подставили бабушка и дядя: Теперь за неё взялись Краснов и Бастрыкин. Мощно чистят систему

"Это еще Москву не копали"- Москва-отдельный организм: копни и лопату поломают и руки за одно оторвут. 100 судей накажут это в масштабах России капелька экскремента в цистерне чистой воды. Ну скажите: что это за наказание: с чем вора поймали то и отобрали... сказали "нельзя воровать у государства!" В древности хоть руку отрубали которой воровал-хоть какая то наглядное действие-и народу видно кто такой и сам помнит когда руку потянет.

Георгий Корнев

А это и подразумевает Конституция. По конституции источником власти является многонациональный народ. Власть народ осуществляет на прямую (референдум, присяжные заседатели), или через представителей. У нас три независимые ветви власти. В Думу своих представителей народ избирает, а вот в суды нет (вспоминаем Конституцию). В стране более 36000 судей всех судов. что Путин знает каждого, что ручается за них и подписывает указы. Конечно нет, вот и подписывает, что положат, и вряд ли вникает. А по закону о судьях указы ему готовит ВС. А ВС знает судей из Хабаровска, или нового Уренгоя. Конечно нет. Всё что ВС может знать, это как человек сдал экзамены, и как учился. А Как документы попадают в ВС?. Сдают экзамены на судью. Результат экзаменов действительный 3 года. Когда открывается вакансия в суде , претенденты подают документы председателю суда, и только от него зависит, чьи документы пойдут дальше. так что претенденты, чтобы стать судьёй должны выполнять не волю народа, а волю председателя суда. через 5 лет всё сначала. Потом и выстраивается система, как в Ростове. Учитывая вышеизложенное, лично моё оценочное мнение, что судебная власть узурпирована. P. S. Могу про узурпацию и ошибаться, если есть дипломированные юристы разъясните, где свернул не туда, в своих ирассуждениях.