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Царьград

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Переговоры по Украине: Россия ответит на меморандум 2 июня в Стамбуле

Переговоры по Украине: Россия ответит на меморандум 2 июня в Стамбуле

Администрация президента Турции не сообщает о сроках встреч по Украине, поскольку исход зависит от текущих переговоров.

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