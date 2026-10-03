❗️⚡️В Киеве готовят понтонные переправы через Днепр на случай разрушения мостов Россией. А в долгосрочной перспективе хотят построить с помощью международных доноров тоннель под Днепром, перспектива чего крайне туманна.
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