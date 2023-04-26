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Взрывной инцидент в РЦНК на Кипре: возможный теракт с коктейлем Молотова

Взрывной инцидент в РЦНК на Кипре: возможный теракт с коктейлем Молотова

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре в столице Никосии будет рассматриваться как теракт, если подтвердится информация о том, что был брошен коктейль Молотова.

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