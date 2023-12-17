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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Колорадо». У него 14 очков в 26 матчах

Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Колорадо». У него 14 очков в 26 матчах

Форвард «Виннипега» отметился результативными действиями в игре с «Эвеланш» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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