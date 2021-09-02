«Укроборонпром» и американские оборонные компании подписали три соглашения о сотрудничестве на $2,5 млрд

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в рамках визита в США провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями, стороны достигли договоренностей о сотрудничестве и подписали три соглашения на общую сумму $2,5 млрдГенеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев в рамках визита в США провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями, стороны достигли договоренностей о сотрудничестве и подписали три соглашения на общую сумму $2,5 млрд.