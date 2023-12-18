Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 18 декабря, вечер

АРТЁМОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ на 18 декабря. За последние 48 часов подразделения ВС РФ значительно продвинулись и взяли большое количество пленных на опорниках недалеко от ИВАНОВСКОГО (Красного), – пишет Телеграм-канал Военная хроника.
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