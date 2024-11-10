Российский винодельческий форум уже в третий раз прошёл в Москве 7-8 ноября. Площадка форума объединила лучших производителей и стала эффективным инструментом для решения ключевых вопросов отечественного виноделия и виноградарства.
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