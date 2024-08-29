Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Спартаке»: «Там сейчас есть футбольный тренер» Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, где пройдет стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в Академии РФС.