США призвали Украину отдать земли России: что произошло в зоне СВО 7 апреля

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. В конгрессе США призвали Украину отдать земли России, российские войска завершают зачистку Курской области от ВСУ, украинское командование заявило о невозможности сбивать российские ракеты.
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