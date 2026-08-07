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СКА обменял Бландиси в «Салават Юлаев» на права на голкипера Тарасова, играющего за «Детройт»

СКА обменял нападающего Джозефа Бландиси в « Салават Юлаев ». Взамен петербуржский клуб получил права на голкипера Даниила Тарасова , выступающего на данный момент в НХЛ за «Детройт».

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