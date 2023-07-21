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Тюменские и Тобольские судостроители готовят для Ямала флот нового Поколения

Тюменские и Тобольские судостроители готовят для Ямала флот нового Поколения

Это задача государственного масштаба Судостроители Тюмени и Тобольска развивают речной флот, продолжая славную историю освоения Севера, и стоят перед собой задачи государственного масштаба, например такие, как проект «Северный морской путь».

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