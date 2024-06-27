Тренеры спорят о трансляциях Евро-2024 в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против мнения двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что в условиях дисквалификации России не стоит транслировать матчи чемпионата Европы по футболу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии