Тренеры спорят о трансляциях Евро-2024 в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против мнения двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что в условиях дисквалификации России не стоит транслировать матчи чемпионата Европы по футболу.