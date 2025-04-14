Эксперт рассказал о птицах, которые пьянеют из-за забродивших ягод

С приходом весны в России начался сезон так называемого «пернатого алкоголизма», в ходе которого свиристели, снегири и другие птицы объедаются забродившими ягодами и падают на землю, становясь легкой добычей для хищников.
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