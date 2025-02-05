Портреты Ребекки Хьюгер, белой девочки-рабыни из Нового Орлеана 1860-х годов

В 1863 году Армия Союза объединила усилия с несколькими организациями помощи рабам и вместе они организовали съемку детей-рабов, чтобы продать получившиеся карт-де-визит и тем самым собрать средства на школы для освобожденных из рабства детей в Луизиане.