Около 200 обращений поступило от нижегородских ветеранов в рамках правовой акции «Живи и помни!»

В период проведения правовой акции «Живи и помни!», организованной в честь Дня Победы Центром правового консультирования граждан и юридических лиц, поступило около 200 обращений от ветеранов войны, тружеников тыла, их детей, внуков и правнуков.
В период проведения правовой акции «Живи и помни!», организованной в честь Дня Победы Центром правового консультирования граждан и юридических лиц, поступило около 200 обращений от ветеранов войны, тружеников тыла, их детей, внуков и правнуков.
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