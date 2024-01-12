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Больше двух миллионов нашли у полицейских, задержанных по делу о нелегальной миграции в Петербурге

Больше двух миллионов нашли у полицейских, задержанных по делу о нелегальной миграции в Петербурге

СК в Ленобласти раскрыл детали задержания полицейских по делу о незаконной миграции.СК по Ленобласти рассказал о том, что у задержанных по делу об организации незаконной миграции полицейских были обнаружены во время обысков суммы больше двух миллионов рублей.

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