Больше двух миллионов нашли у полицейских, задержанных по делу о нелегальной миграции в Петербурге

СК в Ленобласти раскрыл детали задержания полицейских по делу о незаконной миграции.СК по Ленобласти рассказал о том, что у задержанных по делу об организации незаконной миграции полицейских были обнаружены во время обысков суммы больше двух миллионов рублей.