Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Сватово соединения третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр), которая укомплектована ветеранам полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).
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