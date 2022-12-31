БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Снижение неизбежно для сидящих на жопе никчемных мужиченков .ВАЛЕНТИН КАТАСОНО...
  • Россиянин
    Историческая экспертиза должна быть обязательной. В кино, тем более исторической,  не должно быть вранья."АВАТАР" ПО-РУССК...
  • Лариса Абросимова
    Господи Иисусе Христе ! Помоги нашим солдатам вернуться живыми.Последний солдат ...

На путях к формированию железнодорожного альянса России, Казахстана и Туркменистана

На путях к формированию железнодорожного альянса России, Казахстана и Туркменистана

В начале ноября «АО KTZ Express» (подразделение Казахстанских железных дорог), АО «РЖД Логистика» и ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) подписали Меморандум «О сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх