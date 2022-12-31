На путях к формированию железнодорожного альянса России, Казахстана и Туркменистана

В начале ноября «АО KTZ Express» (подразделение Казахстанских железных дорог), АО «РЖД Логистика» и ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) подписали Меморандум «О сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках».