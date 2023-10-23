Глава ВПП ООН заявила о катастрофической ситуации в Газе

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн заявила, что гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофическая, а 20 прибывших в регион грузовиков с помощью – это капля в море, неспособная повлиять на происходящее.