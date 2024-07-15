В челябинском гипермаркете во время пожара заклинило автоматические двери

В Челябинске произошел пожар в гипермаркете «Магнит», расположенном рядом с ТРЦ «Фокус». Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, возгорание началось на кухне цеха готовой продукции.